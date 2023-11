Il nome di Veronica Panarello è salito agli onori della cronaca nera nostrana per via di un efferato delitto, quello del piccolo figlio di appena 8 anni, Lorys Stival, ucciso il 29 novembre del nove anni fa. Dopo tre gradi di giudizio e una condanna definitiva, Veronica Panarello sta attualmente scontando una pena di 30 anni di carcere per il delitto del suo primogenito avvenuto il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, nel Ragusano.

Chi è Veronica Panarello

Veronica Panarello si trova attualmente detenuta nel carcere di Torino e ha trascorso nove anni dietro le sbarre, dal momento del suo arresto con l’accusa di aver ucciso il figlioletto di 8 anni, che inizialmente aveva dichiarato – mentendo – di aver portato a scuola.

Nonostante riconosca le proprie colpe, Veronica Panarello, dal carcere, ha continuato a fornire versioni contrastanti degli eventi, coinvolgendo persino il suocero e guadagnandosi una condanna aggiuntiva di due anni per diffamazione. Queste affermazioni hanno definitivamente compromesso il suo rapporto con il marito Davide Stival, dal quale si è separata.

Cosa fa oggi la mamma di Lorys Stival, ucciso a 8 anni

Attualmente, Veronica Panarello, 35 anni, è impegnata nello studio per diventare assistente socio sanitaria nel carcere di Torino. Nonostante la gravità dei suoi atti, la donna nutre la speranza di riscattarsi professionalmente dopo aver scontato gran parte della sua pena e aver dimostrato buona condotta secondo le disposizioni di legge.

Dopo l’omicidio del figlio Lorys Stival, i rapporti tra la donna e l’ex marito Davide Stival sono completamente cessati, portando alla loro separazione legale. Davide si è costituito parte civile nel processo contro la donna, ottenendo la condanna di Veronica al risarcimento nei suoi confronti. La perdita della potestà genitoriale sulla figlia minore ha ulteriormente allontanato i due ex coniugi.

Il fratellino minore di Lorys è stato affidato in modo esclusivo al padre Davide Stival, a causa del rapporto conflittuale tra i genitori. Nel 2020, con una sentenza definitiva, Veronica Panarello ha perso ogni diritto sul figlio, che ora vive con il padre in Sicilia.