Nei giorni scorsi si sono celebrati i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. In quella occasione, papà Gino ha realizzato un discorso molto forte, pronunciato in ricordo della giovane figlia. Questa sera l’uomo sarà ospite della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Nove dalle ore 19.30.

Gino Cecchettin, papà di Giulia uccisa dall’ex Filippo Turetta preso di mira dagli haters

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, da diversi giorni sta ricevendo una vera e propria pioggia di insulti via social al punto tale da portare il suo avvocato, Stefano Tigani, a presentare due querele per diffamazione. I messaggi in questione, scrive TgCom24, riporterebbero anche offese alla stessa Giulia. Ecco cosa ha dichiarato l’avvocato:

Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pace quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare.

Una prima querela sarebbe stata fatta a nome del padre della vittima di femminicidio, mentre una seconda è stata avanzata dalla sorella Elena Cecchettin nei confronti del consigliere regionale ed ex consigliere della lista Zaia, Stefano Valdegamberi che in un post aveva scritto che la sorella di Giulia “ha simboli satanici e fa la recita”.

In una nota, il legale della famiglia Cecchettin ha fatto sapere, come riferisce Il Corriere del Veneto: