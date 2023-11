Trentanove giorni prima di essere uccisa, Giulia Cecchettin si era sfogata con le amiche e in alcuni audio aveva confidato tutte le sue preoccupazioni. Gli audio in oggetto sono stati anticipati dal Tg1 nell’edizione delle 20 e trasmessi poi a Chi l’ha visto.

Negli audio in oggetti, Giulia Cecchettin parla di Filippo Turetta nell’ambito di una confidenza molto sofferta nella quale svela tutte le sue paure rispetto ad un rapporto finito ma che la giovane non riesce più a gestire a causa di quello che definisce un vero e proprio “ricatto” emotivo da parte del ragazzo.

La 22enne, prima del delitto, diceva alle amiche, alle quali chiedeva un consiglio:

Io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più e mi pesa. Non so come sparire, vorrei fortemente sparire dalla sua vita ma non so come farlo perché mi sento in colpa, ho troppa paura che possa farsi del male in qualche modo.