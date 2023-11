Nella miniserie di Rai1, Circeo, l’attrice Greta Scarano interpreta il personaggio di Teresa Capogrossi, un avvocato che rappresenta una sintesi delle donne che hanno sostenuto la vittima del massacro del Circeo nel corso del lungo processo che si è tenuto negli anni.

Greta Scarano è l’avvocato Teresa Capogrossi

La Scarano ha descritto Teresa Capogrossi, che è un personaggio immaginario ispirato alla realtà, come una figura importante nel sostegno della vittima durante il procedimento giudiziario. La donna chiede l’ergastolo per i criminali e una giustizia per le vittime del massacro del Circeo, Rosaria e Donatella.

Teresa Capogrossi, dunque, nella serie rappresenta uno degli elementi di fantasia, scelta dagli autori per dare maggiore forza emotiva al racconto.

Nella fiction Circeo, Teresa Capogrossi, l’avvocata di Donatella Colasanti, è un personaggio che proviene da un contesto borghese romano e che è guidato da un forte senso di giustizia.

Teresa è una femminista che respinge l’idea del matrimonio ideale e si dedica alla difesa dei più vulnerabili nello studio legale di Fausto Tarsitano. La sua passione per la giustizia è alimentata anche dal suo impegno per i diritti delle donne, un tema che la avvicina a Tina Lagostena Bassi, un personaggio reale impegnato nel movimento femminista. Quest’ultima la convince dell’importanza di far sentire la voce delle donne e di lottare per cambiare le leggi sullo stupro.

La “scintilla” per Teresa arriva quando viene a conoscenza del ritrovamento della Fiat 127 in viale Pola, un caso che potrebbe influenzare l’opinione pubblica. Teresa diventa quindi l’avvocata di Donatella, incoraggiandola a diventare un simbolo del cambiamento in Italia. La Colasanti, con il suo approccio diretto e un punto di vista più personale, spinge Teresa a esplorare le contraddizioni umane mentre si impegna in questa dura e lunga battaglia.

Nella realtà, il ruolo che nella fiction Rai è interpretato da Greta Scarano, era stato ricoperto dall’avvocata Tina Lagostena Bassi (interpretata da Pia Lanciotti).