Andrea Ghira, Angelo Izzo e Gianni Guido sono stati condannati in quanto ritenuti i responsabili del massacro del Circeo quasi 50 anni fa. Questo episodio – al quale è dedicata la fiction di Rai1 – è senza dubbio uno degli eventi più cruenti della cronaca nera italiana, che include una serie di reati e atrocità commesse con una violenza senza paragoni.

Andrea Ghira, Angelo Izzo e Gianni Guido, chi sono

I tre responsabili del massacro del Circeo, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, hanno avuto destini diversi. Nel dettaglio: Andrea Ghira non ha mai scontato nemmeno un giorno di condanna in carcere; è riuscito a fuggire poche ore dopo il termine del delitto e ha trascorso il resto della sua vita in latitanza. È deceduto nel 1994 per overdose e gli esami effettuati dopo la riesumazione del cadavere nel 2005 ne hanno confermato la morte.

Angelo Izzo è l’unico dei tre che è ancora in carcere, dove sta scontando una lunga condanna per i crimini commessi. Dopo il massacro del Circeo e la condanna all’ergastolo, nel 2005, ottenuta la semilibertà, ha commesso un altro omicidio.

Gianni Guido è l’unico che è riuscito ad ottenere la libertà nel 2009, dopo un’attenuazione di pena dall’ergastolo a 30 anni. Dopo il processo e la condanna all’ergastolo, il 21 gennaio 1981 Gianni Guido riuscì a evadere dal carcere di San Gimignano.

