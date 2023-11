Il caso di Giulia Cecchettin ha caratterizzato, ieri, gran parte della puntata di Chi l’ha visto. Oltre a mandare in onda gli audio che Giulia aveva inviato 39 giorni prima di essere uccisa da Filippo Turetta, Federica Sciarelli ha voluto parlare ampiamente di un’altra protagonista: la sorella Elena Cecchettin.

Elena ha un ruolo fondamentale in questa triste vicenda, poiché è lei, insieme al resto della sua famiglia, ad aver deciso di assumersi il peso di portare avanti una battaglia, parlando nel modo più giusto possibile. E’ a lei, giovane donna, che tutt* noi dovremmo essere grat*, e Federica Sciarelli lo ha ampiamente compreso.

Nel corso della puntata, la conduttrice di Chi l’ha visto ha dedicato proprio ad Elena Cecchettin parole importanti:

E’ una battaglia per dobbiamo fare per Giulia, per il papà Gino, per il fratello e per Elena. Elena è la sorella di Giulia. Questa donna fortissima, questa ragazza che ha detto ‘io non mi sto zitta’ e ha fatto scatenare un dibattito. Le persone parlano, parlano e non devono chiudersi in loro stessi. E allora voglio iniziare con le parole di Elena ‘Se domani non torno’. Si tratta di una poesia di un’attivista peruviana.

Questa è la nostra battaglia di stasera: se domani non torno che non ci sia una denuncia di scomparsa dove ci sia scritto ‘per allontanamento volontario’. Perché è proprio quello che è successo per Giulia.