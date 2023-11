Sull’omicidio di Giulia Cecchettin, giovane studentessa 22enne, Roberta Bruzzone non ha alcun dubbio: l’ex fidanzato Filippo Turetta ha premeditato tutto. Il ragazzo, coetaneo della vittima, è stato fermato nella giornata di oggi in Germania, a distanza di meno di 24 ore dal ritrovamento del corpo di Giulia, la vittima numero 105 (solo nel 2023) di quella che è ormai diventata una vera e propria mattanza e che risponde al nome di femminicidio.

Roberta Bruzzone parla dell’omicidio di Giulia Cecchettin

Intervistata da Il Messaggero, la criminologa e volto televisivo – oggi ospite di Domenica in per parlare proprio della morte di Giulia Cecchettin – non ha mai avuto alcun dubbio sull’esito della vicenda. In attesa di scoprire quali risposte darà Turetta rispetto ai tanti dubbi che ruotano attorno al drammatico fatto di cronaca, la Bruzzone ha sempre sostenuto che si trattasse di omicidio premeditato.

Secondo Roberta Bruzzone, inoltre, dal filmato che incastra Filippo Turetta e che riprende l’aggressione ai danni di Giulia traspare una “dimensione narcisistica e una profonda immaturità”. La criminologa nel corso dell’intervista ha aggiunto:

L’aspetto che mi colpisce è che probabilmente questo ragazzo aveva delle problematiche psicologiche importanti, di matrice narcisistica. Non è riuscito a elaborare la fine della storia e si è sentito inadeguato rispetto a Giulia. Perché lei gli obiettivi li aveva raggiunti e lui no. Evidentemente c’era una sorta di competizione diretta tra i due. Che Giulia non ha visto e non ha colto, ma da parte di Filippo c’era. E tutto questo accade a ridosso della laurea di Giulia. Un momento in cui lei avrebbe certamente spiccato il volo e avrebbe cominciato anche una sua carriera. Una fine definitiva, quindi, di quella relazione che lui non tollerava potesse avvenire. Probabilmente l’ha attirata in questa trappola con la consapevolezza che quel giorno lei a casa non sarebbe tornata. Io temo che Filippo abbia progettato il sequestro e l’omicidio di Giulia.