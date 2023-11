Torna nel primo pomeriggio di oggi, 19 novembre, la nuova puntata di Domenica In ricca di ospiti, talk e intrattenimento. Mara Venier è guarita dal Covid e si prepara a fare ritorno in studio, in occasione del nono appuntamento in diretta. Tanti protagonisti ma anche tanta attualità nella nuova puntata di Domenica In: ecco di seguito le anticipazioni di oggi.

Ospiti Domenica In, puntata del 19 novembre 2023

Ad aprire la nona puntata di Domenica In di oggi 19 novembre sarà il talk sull’attualità interamente dedicato all’omicidio di Giulia Cecchettin. A meno di 24 ore dal ritrovamento del corpo senza vita della giovane 22enne scomparsa una settimana fa dalla provincia di Venezia, l’ex fidanzato Filippo Turetta, indagato per omicidio, è stato fermato in Germania.

Ad intervenire in studio saranno Alberto Matano, Rita Dalla Chiesa, Roberta Bruzzone, Simonetta Matone e Matilde d’Errico, che parleranno dell’ennesimo caso di femminicidio.

Gli ospiti di Domenica In saranno numerosi: si tornerà a parlare di Ballando con le Stelle insieme a Teo Mammucari, ieri protagonista di un esagerato scontro con Selvaggia Lucarelli. E poi, l’attore Alessandro Gassman, interverrà insieme ai due attori Nicolas Maupas e Damiano Gavino, per presentare la nuova serie tv Un Professore 2, da giovedì 23 novembre su Rai1.

Lillo e Claudio Santamaria si renderanno protagonisti di una divertente incursione in studio per lanciare il film di Natale Elf Me, in uscita il 24 novembre sulle piattaforme streaming. Rosanna Lambertucci, infine, si racconterà a Mara Venier ripercorrendo i momenti più significativi della sua lunga carriera artistica oltre che alla sua vita privata, fino al recente matrimonio con l’imprenditore Mario Di Cosmo.