J Ax e DJ Jad tornano insieme come gli Articolo 31 e calcano il palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 con la loro canzone dal titolo “Un bel viaggio”.

Qual è il significato della canzone di Sanremo? Si tratta di un pezzo autobiografico che racconta i loro inizi, i momenti difficili e anche il percorso che li ha portati a separarsi e poi ritrovarsi.

Quali sono i veri nomi di J Ax e DJ Jad? Il rapper degli Articolo 31 si chiama Alessandro Aleotti mentre il deejay e produttore all’anagrafe è: Vito Luca Perrini.

J Ax è sposato dal 2007 con la modella americana Elaina Coker con la quale ha un figlio, Nicolas, nato il 24 febbraio del 2017 tramite fecondazione assistita.

DJ Jad è sposato con Giusy Anna Santoro dal 2006 ed ha una figlia, Sophia.

DJ Jad, a parte qualche piccolo problema legale dovuto all’utilizzo del nome Articolo 31, ha svelato di non avere avuto nessuno screzio in particolare con J-Ax:

Non abbiamo litigato e anzi sono contento per i suoi traguardi. Ma io ci tengo a portare avanti i miei valori, è una questione di etica. Ho un solo grande rammarico: il fatto che non sia venuto neanche al funerale di mia mamma quando lei gli dava sempre il piatto di pasta. Ho ricevuto solo un sms…