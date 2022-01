L’attuale compagna dell’ex gieffino Amedeo Goria, Vera Miales, ha svelato una serie di sconvolgenti retroscena del tutto inediti in merito al suo passato flirt con Biagio D’Anelli avuto prima del GF Vip. La modella moldava si è raccontata a Novella 2000 tornando così a far parlare di sé dopo la presunta gravidanza isterica che fece tanto chiacchierare durante la permanenza nella spiatissima Casa dell’ex marito di Maria Teresa Ruta.

A distanza di diverse settimane, Vera Miales è tornata al centro del gossip per una serie di sue nuove rivelazioni clamorose. L’ingresso al GF Vip di Biagio D’Anelli – già eliminato – e la sua vicinanza a Miriana Trevisan avrebbero acceso in Vera dei vecchi ricordi svelati a Novella 2000:

Biagio mi ha corteggiata con messaggi su Whatsapp. Dopo lunghe conversazioni, mi ha invitato a casa sua a Milano. Mi chiamava principessa e voleva portarmi dalla sua famiglia in Puglia per Natale. E’ molto abile con le parole, passionale e convincente. Io non mi lascio sedurre facilmente, ma lui mi ha incuriosito piacevolmente per la sua dolcezza e la sua simpatia, che sembrava vera. Mi ha così convinto ad incontrarlo a Milano. La prima notte abbiamo dormito teneramente abbracciati. Al mattino mi ha portato la colazione a letto come un vero gentleman. Il giorno dopo mi aveva invitata ad andare con lui a Torino ad un evento di spettacolo. Io rifiutai perché avevo altri impegni e dovevo partire.