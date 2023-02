Urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip contro Antonella Fiordelisi. “Sparta ti amiamo, Antonella sei una vipera, Murgia ti amiamo”, queste le parole dette da una fan arrivata con il megafono per far sentire il suo sostegno ad una parte dei concorrenti.

Urla fuori dal GF Vip contro Antonella, la reazione di Oriana

Le urla sono state chiaramente udite da Oriana, Giaele e la Murgia che hanno reagito urlando a loro volta e ringraziando la fan per il sostegno offerto a Nicole attualmente in nomination.

Hanno urlato “Sparta vi amiamo, Antonella sei una vipera, Murgia ti amiamo” LE LORO REAZIONI LA MIA FOTTUTA VITA, QUANTO STO GODENDOOO 🔥#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/jOgxp9SnrF — sisonokevin (@_soleilandia_) February 20, 2023

Tuttavia, mi viene da fare una considerazione.

Antonella Fiordelisi può avere – indubbiamente – tutti i difetti del mondo e potete sopportarli o meno, siete liberi di farlo.

Ciò che mi rende veramente fastidiose queste esternazioni (le urla fuori dalla Casa) fanno riferimento all’eccessivo “contorno”.

Se stai andando ad urlare fuori dalla Casa per sostenere gli “spartani”, perché non lo fai senza screditare chi non supporti?

Antonella, dopo queste urla, ci è rimasta male ed ha”litigato” con Edoardo Donnamaria che ha tirato in ballo anche la sua amicizia con Micol Incorvaia:

Il problema tuo è per me Micol è un’amica? Non c’era Micol quando urlavano. Io non so che dirti… se tu hai dei problemi con lei non vuol dire che debba averceli pure io.