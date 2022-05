Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi fuori dal carcere: naufraga informata?

Le ultime notizie su Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, sarebbe uscito dal carcere nei giorni scorsi. A darne notizia sarebbe stata la sorella Mary attraverso il suo profilo Instagram, confermando la notizia già precedentemente approdata su TikTok.

Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi fuori dal carcere

La sorella di Umberto D’Aponte, infatti, riporta GossipeTv, su Instagram avrebbe detto in merito alla scarcerazione dell’ex marito di Guendalina Tavassi:

Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice.

Nei giorni scorsi su TikTok era comparso un video che sembrerebbe confermare il suo ritorno in libertà: nello scatto si vede Umberto su un treno per Napoli mentre indossa la mascherina.

In tutto ciò sorge spontanea una domanda: Guendalina Tavassi, naufraga dell’Isola dei Famosi, è stata messa al corrente delle ultime notizie sul padre di due dei suoi figli? Al momento non ci è dato sapere, anche alla luce della vicenda piuttosto delicata e che con ogni probabilità non sarà trattata nel corso del reality.