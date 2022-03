Un matrimonio finito nel peggiore dei modi, quello tra Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte. L’ex gieffina annunciò circa un anno fa la fine del matrimonio attraverso il suo account Instagram, spiazzando tutti: “Siamo separati in casa da mesi”.

Umberto D’Aponte, chi è l’ex marito di Guendalina Tavassi

L’amore tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte aveva portato nel 2013 al matrimonio ed alla nascita di due figli, Chloe e Salvatore. Tutto però è finito nel peggiore dei modi con un epilogo clamoroso dello scorso febbraio, quando Guendalina fu vittima di una aggressione.

In quella circostanza la Tavassi attraverso il suo profilo Instagram reso noto che l’ex marito si trovava in carcere. La donna fu costretta ad intervenire dopo le accuse giunte via social di chi le dava la colpa di aver causato l’arresto dell’uomo (video in apertura):

Persone che non sanno nulla parlano, mi ritrovo quindi a parlare e spiegare. Sto zitta per cercare di tutelare i bambini che tanto sono sempre stati presenti in ogni situazione, anche durante l’ultima aggressione fatta da due persone, in una macchina, davanti al figlio Sasi che lo implorava di fermarsi. Io vengo attaccata perché è finito in galera, quindi io denuncio e sono una me**a? La gente in galera ci va per cosa ha fatto, per le denunce, nessuno si è inventato niente. Se tu violi la legge, la legge ti punisce dopo tante cose. Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto avanti i bambini.

Guendalina aveva anche asserito che i suoi due figli avuti da Umberto dopo le aggressioni erano rimasti traumatizzati.