Perché Guendalina Tavassi non c’è ancora all’Isola dei Famosi? Interviene il fidanzato: Covid non c’entra – VIDEO

Anche ieri sera, in occasione della terza puntata dell’Isola dei Famosi, in tanti aspettavano lo sbarco di Guendalina Tavassi che gareggerà in coppia con il fratello Edoardo. Eppure, nonostante la grande attesa e le speranze dei fan, neppure ieri è stata la serata dedicata al loro arrivo all’Isola.

Guendalina Tavassi non c’è ancora all’Isola dei Famosi: perché?

Ma cosa starebbe frenando per così tanti giorni l’arrivo di Guendalina Tavassi all’Isola? C’è chi ha parlato di Covid ma il fidanzato Federico Perna aveva già ampiamente smentito le indiscrezioni.

Proprio il ragazzo nella serata di ieri è intervenuto nuovamente facendo chiarezza sui motivi dell’assenza di Guendalina all’Isola dei Famosi (il video completo in apertura):

Vi volevo comunicare che neanche questa sera entreranno. I motivi non li so neanche io, mi hanno comunicato questa cosa ma non mi hanno detto il motivo. Stanno bene, ma ci sono motivi che riguardano la produzione […] Voi rimanete sintonizzati perchè sicuramente entreranno e il programma avrà dei risvolti migliori, positivi, saremo tutti più felici e contenti di vedere il programma.

Il fidanzato di Guendalina è poi intervenuto nuovamente per ribadire che la donna non ha contratto il Covid come invece emerso sui social negli ultimi giorni. Dunque il motivo del mancato sbarco non è legato a questo: