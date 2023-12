Tre cantanti di Sanremo 2024 nel “mirino”: chiesta espulsione, il motivo

Il Festival di Sanremo 2024 non è ancora iniziato ma le polemiche non hanno aspettato nemmeno un secondo. Codacons, proprio in queste ore, ha chiesto l’espulsione di una band in gara.

Tre cantanti di Sanremo 2024 nel “mirino”: chiesta espulsione

Codacons e l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi scendono in campo con una denuncia contro la Rai e Amadeus dopo la notizia della partecipazione de La Sad al Festival di Sanremo 2024.

Queste le loro parole:

Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (‘Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**’, e ‘ti sco**** solo per strapparti il cuore’, per citarne due tra tanti offensivi) nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia. Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui, in assenza di una retromarcia immediata, farà seguito la denuncia delle due Associazioni.

Il Codacons si è rivolta anche alla Siae “affinché rifiuti la registrazione di brani contenenti frasi violente contro le donne, in modo da impedire a rapper e trapper di guadagnare grazie ai diritti d’autore”.

Chi sono La Sad

La Sad è un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2020, composto da Theø, Plant e Fiks. Il trio è caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. I membri del gruppo provengono da tre regioni diverse: Lombardia, Puglia e Veneto.

Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una promessa emergente nel panorama trap ed emotrap, e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse.

Le loro canzoni spesso parlano di argomenti che toccano la vita di alcuni giovani come la depressione, l’ansia e la solitudine. Tra le influenze musicali del gruppo emergono i Blink-182, Juice Wrld, Lil Peep, i Rancid, i NOFX, Yungblud e Machine Gun Kelly.

La Sad parteciperà al Festival di Sanremo 2024.