La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi dettagli clamorosi che lasciano trapelare i contorni di una vera e propria soap opera. A differenza della conduttrice che si diletta sui social a prendere in giro l’ex marito sulla storia dei Rolex (il momento le è costata una salata multa), l’ex Capitano della Roma ha deciso di non replicare a tono ma di mostrarsi sui social con la nuova compagna Noemi Bocchi nel primo video insieme.

Totti-Ilary: parla l’investigatore privato

Ai tanti retroscena sull’ex coppia – dai Rolex di Totti sottratti da Ilary e dal padre alle borsette e costose scarpe sparite dalla villa all’Eur – ora si aggiunge un nuovo dettaglio legato ad una figura citata diverse volte ma rimasta sempre nell’ombra, ovvero quella dell’investigatore privato ingaggiato da Ilary per pedinare l’ex marito.

L’intento della conduttrice era capire se Totti la tradisse o meno ed a quanto pare avrebbe fatto centro. Stando ad una intervista al settimanale Totti, a scoprire la relazione segreta tra Totti e Noemi sarebbe stato l’investigatore privato Ezio Denti. Un nome per nulla estraneo soprattutto agli appassionati di cronaca nera. Denti infatti ha preso parte alle consulenze in casi importanti come quello di Yara Gambirasio, affiancando il team difensivo di Massimo Bossetti.

Stando ai particolari raccontati dal professionista, con Ilary avrebbe avuto un colloquio iniziale in un noto hotel della Capitale al cospetto di un bicchiere di vino.

L’investigatore avrebbe anche svelato la cifra da capogiro che gli avrebbe dato Ilary Blasi per il suo lavoro: ben 75 mila euro. Ben al di sopra della media di quanto chiede per il suo lavoro (tra i 10 ed i 15 mila euro). Come mai però per il caso Totti ha dovuto chiedere così tanto? Pare abbia impiegato attrezzature importanti quali camere a infrarossi, GPS, auto e moto civetta e persino droni.