Tommaso Zorzi torna a popolare le pagine di gossip con una nuova paparazzata in compagnia questa volta del giovane Tommaso Stanzani, il ballerino conosciuto nell’ultima edizione di Amici 20 ed al quale proprio il vincitore del GF Vip aveva dedicato apprezzamenti sui social.

Proprio mentre si diffondono le foto ed il racconto tratti dal settimanale Chi rispetto a quanto sarebbe avvenuto lo scorso weekend tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, tra tenerezze e passeggiate sotto il raro sole meneghino, l’opinionista dell’Isola è intervenuto in mattinata attraverso le sue Instagram Stories mostrandosi visibilmente imbarazzato e sfoggiando un sorriso di circostanza.

Nessun riferimento diretto ed esplicito al nuovo articolo che questa settimana gli è stato dedicato sul settimanale che ogni mercoledì ci delizia con nuovi dettagli sulla sua vita professionale e privata ma una battutina che non è passata inosservata, soprattutto a chi ha avuto modo di leggere il racconto di Azzurra Della Penna sulla rivista diretta da Signorini (video in apertura):

Ma dove sarebbe il presunto riferimento? La brava Azzurra Della Penna nel documentarci l’ultima piacevole uscita di Zorzi in tenera compagnia, ha tenuto a sottolineare:

L’opinionista è giunto in pasticceria e – a rischio di fare indigestione – proverà tutte le delizie esposte in vetrina? E Tommaso Stanzani è solo il primo pasticcino? Oppure Zorzi è perso e, magari, pure ricambiato? O è ricambiato a intermittenza, come in tanti vecchi film già visti? A molti piacerebbe saperlo.