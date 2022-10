Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sarebbero lasciati. Dopo la storia Instagram del ballerino, che ha preferito sorvolare sulla vita privata concentrandosi sul lavoro, anche il conduttore ha lasciato intravedere un certo malessere.

“Il mio rapporto con Tommaso Stanzani oggi è tutelato dalla privacy, dopo un periodo passato sotto i riflettori. Per quale motivo? Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata”, ha raccontato Zorzi a FanPage.

Poi ha aggiunto:

Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il cul* quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste.