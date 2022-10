Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono in crisi? Sono settimane che i nostri follower ci scrivono in DM messaggi di questo tipo ma noi abbiamo sempre archiviato l’argomento perché non avevamo alcuna base fondata (e soprattutto per rispetto dei diretti interessati).

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono in crisi?

Oggi, a distanza di alcuni giorni dalla ricezione di questi messaggi privati, Tommaso Stanzani compare timidamente con una storia su Instagram che lascia intravedere un certo malessere privato:

È un periodo dove mi girano tanto, ma tanto… chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti: questa settimana mi ritrovo a Genova. Non posso ancora parlare del progetto però è veramente molto bello ed anche molto difficile quindi devo stare molto concentrato.

Anche Tommaso Zorzi si è mostrato molto irrequieto.

Dopo aver elencato la settimana di fuoco che lo aspetta, ha aggiunto:

Come avete capito oggi l’umore è nero, non mi ferma nemmeno il demonio.

Zorzi, alcuni giorni fa, aveva risposto ad una follower che aveva insinuato il dubbio mettendo a tacere il gossip:

Tu poi al prossimo tweet che fai sulla presunta vicenda ti viene a prendere la neuro temo — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) October 14, 2022



Trovate il VIDEO in apertura del nostro articolo.