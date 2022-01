Tommaso Zorzi commenta Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 

Dopo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, anche Tommaso Zorzi ha commentato l’atteggiamento discutibile di Katia Ricciarelli dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ricchi0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce.

Non è la prima volta che Tommaso esprime il suo parere nei confronti di Katia Ricciarelli.

Ospite del GF Vip Party aveva già espresso il suo preciso punto di vista:

Mamma mia, sai che Ricciarelli è insopportabile! Si può dire? Ma mamma mia, per carità! Dio me ne liberi e scampi! Anche meno. No ma hai capito? Si sente proprio sto caz*o!