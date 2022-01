Anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono espressi sullo spinoso “affaire” legato alle agghiaccianti esternazioni pronunciate da Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip.

Cosa ne pensiamo di Katia Ricciarelli? La situazione, per me, è assolutamente raccapricciante. Squalifica… assolutamente! E senza nemmeno pensarci.

Anche Zenga si è unita alle parole di Rosalinda, aggiungendo: “E’ una situazione incresciosa e va squalificata”.

In apertura del nostro articolo trovate il VIDEO.

Oltre a Rosalinda e Zenga, anche numerosi ex gieffini di questa sesta edizione hanno preso nettamente posizione contro Katia.

E se Patrizia Pellegrino vuole “irrompere” sul palcoscenico con Clarissa Selassiè, Ainett Stephens ha fatto un appello su Instagram tramite un lungo post chiedendo al GF Vip di prendere provvedimenti contro la ex moglie di Pippo Baudo.

Qualcuno può chiamarlo dramma, retorica etc… perché queste cose può capirle solo chi le vive in prima persona! Questa nazione è piena di figli di immigrati nati e cresciuti in Italia e di genitori misti, come mio figlio Cristopher che è mulatto nato in Italia di padre italiano.

Mio figlio non è mai stato in Venezuela, perciò l’unica realtà che conosce appartiene a questo paese, adesso ha 6 anni pensate se fra 10 anni si deve sentire dire “vai nel tuo paese”, “scimmia”, “mi sparerei se fosse come te”: ma stiamo scherzando?

E’ grave! In Italia ci sono milioni di giovani che vivono una crisi d’identità, depressione e complessi perché si sentono italiani ma vengono trattati da stranieri e bullizzati.

Come mamma di un bambino misto non posso fare finta di niente, lottiamo tanto contro il bullismo e razzismo e poi una donna del calibro di Katia Ricciarelli fa onore a queste abominazioni in TV nazionale?

Sono disgustata e molto triste. Spero vengano presi dei provvedimenti al più presto, se non altro in nome dei tanti giovani che si sono sentiti toccati dinanzi a questo oltraggio.