Tomaso Trussardi unfollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Questo gesto, seppur semplice, ha letteralmente spalancato le porte del gossip confermando la presunta aria di “tempesta” nonostante le dichiarazioni zuccherose (di entrambi) dopo la separazione.

La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. – ha affermato Tomaso Trussardi intervistato dal Corriere della Sera – Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo.

Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori.