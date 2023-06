Dopo un paio di giorni di ricerche, il sottomarino Titan è stato ritrovato accanto al relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Per il regista James Cameron, le due storie sono molto simili e ha spiegato per quale motivo la pensa in questo modo.

Titan, il sottomarino imploso: James Cameron svela le somiglianze con il Titanic

La vicenda del Titan, sottomarino della OceanGate, sta catturando l’attenzione dei media mondiali da un paio di giorni. Il sommergibile stava portando alcuni turisti a visitare il relitto del Titanic e per James Cameron, regista del film, i due disastri hanno molti alcuni punti in comune.

Nel corso di un’intervista alla ABC News, il regista ha commentato il disastro del Titan:

Molte persone nell’ambiente dell’ingegneria sottomarina erano molto preoccupate da questa immersione, molti esponenti di primo livello hanno scritto anche lettere alla compagnia, dicendo che quello che stavano facendo era troppo sperimentale per consentire il trasporto di passeggeri e via dicendo.

James Cameron ha parlato anche di alcune similitudini tra la vicenda del sottomarino imploso e la tragedia del Titanic:

Sono colpito dalle similitudini con il disastro del Titanic stesso, dove il capitano era stato ripetutamente allertato sull’iceberg di fronte a lui e nonostante questo è avanzato a piena velocità verso il blocco di ghiaccio in una notte senza luna. E come risultato molte persone sono morte. È una tragedia simile in cui avvertimenti sono rimasti inascoltati nello stesso luogo e stesso identico sito, con tutte le immersioni che si fanno in tutto il mondo… Penso sia sorprendente, è davvero molto surreale.

James Cameron ha aggiunto:

Come progettista di sommergibili io stesso, ho costruito qualcosa che ci ha permesso di raggiungere il punto più profondo dell’oceano, tre volte più profondo del Titanic. Quindi capisco i problemi ingegneristici associati alla costruzione di questo tipo di veicolo e tutti i protocolli di sicurezza che bisogna seguire. E penso che sia assolutamente fondamentale portare a casa i risultati del nostro sforzo, ovvero che le immersioni in profondità sono un’arte matura. Dai primi anni ’60, dove si sono verificati alcuni incidenti, fino ad ora nessuno era rimasto ucciso.