Tina Cipollari dice addio a Uomini e Donne? L’ultima indiscrezione

A Uomini e Donne, Tina Cipollari rappresenta da sempre una certezza. L’opinionista storica del programma di Maria De Filippi potrebbe essere sul punto di dire addio e l’unico motivo valido per farlo sarebbe solo per amore del suo compagno.

A sollevare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv secondo il quale la celebre vamp potrebbe davvero valutare la possibilità di abbandonare la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 e cambiare definitivamente vita.

Al momento si tratterebbe solo di un rumors sollevato proprio dal settimanale Nuovo Tv che nell’ultimo numero citato da Biccy.it scrive:

Un’ipotesi che a dirla tutta sembrerebbe anche a noi abbastanza remota in quanto difficilmente l’opinionista storica abbandonerà il suo fedele collega Gianni Sperti nell’arduo compito di animare la trasmissione dei sentimenti. In caso contrario Maria De Filippi riuscirà a convincerla a cambiare idea?

ovviamente se non la conosci una persona non può mancarti ma io penso alle persone non italiane che non conoscono minimamente tina cipollari… certo che poi qualcuno cresce un po’ così senza un punto di riferimento come lei

— giulia (@wiresdiaries) June 7, 2021