Tina Cipollari si trasferisce a Torino: Giorgio Manetti svela per quale motivo

Tina Cipollari in queste settimane aveva fatto preoccupare gli estimatori per via della sua assenza a Uomini e Donne. L’opinionista ha confidato di essere alle prese con un trasloco importante che la condurrà via dalla capitale per vivere stabilmente in quel di Torino.

Tina Cipollari si trasferisce a Torino: Giorgio Manetti svela il perché

“Ci vorrà ancora qualche giorno e ho finito”, aveva confidato Tina Cipollari in collegamento. “Mi sto trasferendo a Torino perché sto facendo delle indagini” aveva aggiunto tirando ironicamente in ballo Gemma Galgani.

E se molti ancora pensano che il trasferimento di Tina possa essere uno scherzo nei confronti dell’eterna rivale Gemma, a spazzare via ogni dubbio ci ha pensato Giorgio Manetti interpellato tra le pagine di Nuovo TV:

Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei.

Tina Cipollari quindi si trasferirà a Torino per stare al fianco del compagno Vincenzo che sta per aprire un ristorante in Piemonte. L’opinionista coglierà l’occasione per frequentare Gemma Galgani fuori dagli Studi Elios? Sinceramente ne dubitiamo…