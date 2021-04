Taglia un traguardo importante, Tina Cipollari. La vamp festeggia i suoi primi vent’anni a Uomini e donne, lo show che l’ha resa uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Tina Cipollari non vuole mettere in imbarazzo Maria De Filippi

“Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate”, confida Tina Cipollari tra le pagine di Nuovo.

“È stata a Maria a De Filippi a scoprirmi: ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci”, afferma l’ex vamp.

Tina Cipollari rivela l’ottima intesa con il suo compagno Vincenzo e, proprio per quanto riguarda il matrimonio precisa che non chiederebbe mai a Maria di farle da testimone:

Tra noi le cose vanno alla grande. Il matrimonio? Non è una cosa imminente… Quando ci saremo lasciati alle spalle questa terribile pandemia, ci penseremo.

Maria De Filippi come testimone? No, non la metterei mai in un simile imbarazzo. Nei miei programmi per il momento non c’è il matrimonio né tanto meno questa idea.