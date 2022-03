“Tess Masazza inutile a LOL 2?”, la particolare reazione alle critiche – VIDEO

A breve arriveranno su Amazon Prime Video (qui tutti i dettagli) le nuove puntate di LOL 2 – Chi ride è fuori. Nel frattempo, a distanza di alcuni giorni, Tess Masazza ha risposto alle critiche sul suo conto (alcuni l’hanno considerata addirittura “inutile” ai fini dello show).

LOL 2, Tess Masazza risponde alle critiche (in modo perfetto)

Niente da fare (o poco) per la giovane promessa del web Tess Masazza. Il buon Renato Franco del Corriere della Sera, facendo le sue personali pagelle su LOL 2, l’ha definita una “spettatrice pagata”:

Un numerello dentro una specie di palloncino, la barzelletta più breve del mondo. Si ritrova a essere ingaggiata in uno spettacolo dove sta a guardare quelli bravi, l’unica fatica che deve fare è quella di non ridere. Alzi la mano chi non vorrebbe essere al suo posto.

Personalmente credo che il numero del palloncino avesse del potenziale ma purtroppo è scoppiato troppo in fretta.

Tess Masazza, dopo aver ricevuto numerose critiche pure sui social, ha replicato in modo perfetto facendo un video ironico e prendendosi in giro.

Ecco la clip a seguire!

Nel 2016, intervistata da Vanity Fair, Tess sognava già in grande (dopo il successo della sua serie web “Insopportabilmente Donna”):

Di qui a qualche anno, dove mi vedo? Un po’ dappertutto. Mi piacerebbe sondare quanti più terreni possibile, senza perciò abbandonare il web. Io ho un amore smodato per la scrittura. Mi vedo al cinema, in televisione, come attrice o sceneggiatrice.

Quando, otto anni fa, sono arrivata in Italia, ho cominciato a lavorare nella moda. Ho fatto l’assistente di un fotografo bravissimo, che un po’ somigliava a Hulk. Poi, ho lavorato come giornalista e preso a fare piccole interviste con la telecamerina.

Volevo fare qualcosa di mio, sfruttando questo potentissimo mezzo che è Internet. Ho aperto un blog, MelodramaChic, e cominciato a scrivere cose divertenti sulle donne. Quando sono arrivati i video? In un giorno come mille altri. Per promuovere il blog ho fatto un video e, con l’aiuto di un’amica videomaker, l’ho caricato su Youtube. Si intitolava “Quello che dicono le rompiscatole”. È andato così bene che ho deciso di continuare su quella strada. Oggi, c’è un intero team che mi segue.

Il successo quando è arrivato? Dopo il video sulla depilazione. Non ero convinta di voler affrontare l’argomento che, invece, ha funzionato alla perfezione. Il primo passo fuori dal web l’ho mosso nell’estate 2015 con Inside Out. Sono stata coach emotiva di Disgusto, insieme a Lodovica Comello, Frank Matano e Diana Del Bufalo.