Giaele De Donà, da perfetta osservatrice, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip ha analizzato con estrema attenzione l’atteggiamento di Sonia Bruganelli nei confronti di Antonella Fiordelisi. Evidentemente non è la prima volta che la Vippona osserva il comportamento dell’opinionista, e questa volta sarebbe giunta ad una teoria.

La sua congettura ha voluto condividerla con Micol Incorvaia: Giaele avrebbe intravisto un certo paragone nell’atteggiamento di Sonia Bruganelli tra lo scorso anno e questa edizione in atto, e nel dettaglio tra il comportamento avuto con Soleil Sorge e quello adottato nei confronti di Antonella Fiordelisi.

A detta della De Donà, la moglie di Paolo Bonolis starebbe adottando una sorta di strategia secondo la quale tenderebbe a salvare sempre l’influencer per non farla mandare al televoto:

Sembra che stia rifacendo la cosa dell’anno scorso con Soleil, che tutti erano contro Soleil e lei le dava l’immunità, quindi magari visto che lei vede che ci sono sempre più persone che la pensano comunque male di Antonella, giustamente, anche perché comunque fa l’opinionista non è che può starsene zitta, allora dice che si è creato un gruppo contro, ma non siamo un gruppo, semplicemente siamo tante persone diverse che tra l’altro non c’entrano niente tra di loro.