Nicole Murgia, dopo nemmeno 24 ore di distanza dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha fatto il punto della questione confrontandosi con Antonella Fiordelisi, cercando di capire il perché del suo comportamento molto particolare.

Nicole Murgia “analizza” Antonella Fiordelisi al GF Vip

“Tu lo puoi dire se una è una stronz* di merd* se lo dici pure a lei. E’ come se lanciassi sempre le frecciatine per ricevere una reazione. Perché? sono curiosa… perché stuzzichi? Ti piace un po’ di base. Poi però se lo fanno anche a te non ti devi lamentare”, ha affermato Nicole Murgia chiacchierando in giardino con l’influencer.

Pronto l’intervento di Antonella Fiordelisi:

Io giudico ciò che vedo ma non offendo le persone. Magari sembra quello perché mi agito. Sì, lancio frecciatine per dare fastidoo. Perché? Vedo cose fastidiose ed io quindi provoco. Sì, lo dico anche… ma mi piace pure stuzzicare. Non mi lamento se lo fanno anche a me. Mi lamento se parlano dietro e poi fanno le amiche oppure fanno finta di volermi conoscere e poi parlano alle spalle e questo mi dà fastidio, tipo ieri in puntata.

C’è da dire che Nicole Murgia, sapendo di dover entrare al GF Vip, si sarà “studiata” perfettamente la situazione ma è comunque apprezzabile che glielo abbia palesato senza girarci intorno ma andando dritta al punto.