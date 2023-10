Take That, mogli e figli dei componenti: perché Robbie Williams ha lasciato la band

I Take That sono una famosa boy band britannica composta da cinque membri: Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams. Ecco alcune informazioni sulla loro vita privata.

Take That, mogli e figli: vita privata di Gary, Howard, Mark e Jason

Gary Barlow è sposato con la ballerina Dawn Andrews dal 2000. Hanno tre figli: Daniel nato nel 2000, Emily nata nel 2002, Daisy nata nel 2009. Nel 2012 hanno annunciato l’arrivo di una quarta figlia, Poppy, ma purtroppo la piccola è venuta alla luce già morta.

Howard Donald è sposato con Katie Halil dal 2015 e hanno due figli.

Mark Owen è sposato con l’attrice Emma Ferguson dal 2009. La coppia ha tre figli.

Jason Orange ha mantenuto la sua vita privata molto riservata e non ci sono molte informazioni disponibili su di lui.

Robbie Williams è sposato con l’attrice statunitense di origini turche Ayda Field dal 2010.

Perché Robbie Williams ha lasciato la band

Robbie Williams ha lasciato i Take That nel 1995 perché si trovava in un periodo di grande stress e stava attraversando un esaurimento nervoso.

In un’intervista con Scott Mills di BBC Radio 2, ha detto:

Mi sentivo come se mi trovassi in una sorta di edificio in fiamme e avessi bisogno di uscirne subito. Le cose non andavano bene a casa e tutto quel successo per me era nuovo. Ho pensato che avrei fatto quel tour e poi avrei lasciato. Quando lo comunicai loro mi dissero che se volevo potevo andarmene anche subito.

Dopo aver lasciato i Take That, Williams ha continuato a lottare con problemi di abuso di droga e alcol. In una recente serie documentaristica su Netflix, ha parlato apertamente della sua lotta con la dipendenza.