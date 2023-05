La Svezia, principale candidata, ha vinto la 67a edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. Nella prima serata di ieri, sabato 13 maggio, è andata in scena dalla Liverpool Arena la finale della manifestazione musicale europea che ha visto per l’Italia l’esibizione di uno strepitoso Marco Mengoni.

A vincere l’Eurovision 2023 è stata Loreen, la rappresentante della Svezia, la quale si è esibita con il brano Tattoo. Il podio è stato completato dalla Finlandia con Käärijä e la sua Cha cha cha e Israele con Noa Kirel e la sua Unicorn. Marco Mengoni, rappresentante dell’Italia, si è classificato appena fuori dal podio, al quarto posto, con la canzone Due Vite.

Le giurie sono rimaste colpite dal brano della svedese, tanto da assegnarle 340 punti, ed anche il televoto ha registrato lo stesso parere positivo, con 243 punti.

Per quanto riguarda l’Italia e i voti delle giurie, Marco Mengoni ha ricevuto il massimo del punteggio – 12 punti – da San Marino, Austria, Croazia, Romania e Slovenia. A tutti gli altri si sono poi aggiunti i 174 punti del televoto. Ecco gli altri punti ricevuti da Mengoni:

Ecco di seguito qual è stata la classifica finale e completa dell’Eurovision 2023 vinto dalla Svezia:

Here’s how the scoreboard looks after the National Juries voted! #Eurovision pic.twitter.com/z2qsZVsboK

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023