Eurovision Song Contest 2023: Marco Mengoni ha conquistato il premio della critica, lo stesso che ha vinto pure Mahmood nel 2019 con la sua hit di successo “Soldi”.

Eurovision 2023, Marco Mengoni sul palco con la bandiera rainbow

Marco Mengoni prima della sua esibizione con “Due vite” ha sfilato sul palcoscenico della Liverpool Arena sventolando una bandiera arcobaleno ricevendo il grande sostegno del pubblico ed i social.

“Quando salgo sul palco non ho la percezione di quello che sta accadendo, è come se fossi in un universo parallelo”, ha spiegato Mengoni intervistato da Mara Maionchi e Gabriele Corsi poco prima della sua esibizione.

“Per me è già una vittoria essere qui, soprattutto a Liverpool. Città dei Beatles. È già un grande regalo, a prescindere dalla posizione in classifica”, ha aggiunto in diretta su Rai1.

Nel corso della sfilata di presentazione iniziale, Mengoni è salito sul palcoscenico della Liverpool Arena con una bandiera dell’Italia e una arcobaleno, in sostegno dei diritti (negati) della comunità LGBTQ+.

Ecco il VIDEO.

