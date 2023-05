E’ tempo di gran finale per l’Eurovision Song Contest 2023, in diretta questa sera da Liverpool ed in onda su Rai1 ed al termine del quale conosceremo il vincitore della 67a edizione della kermesse musicale europea. Qual è la scaletta dell’ultima serata di oggi 13 maggio e quando canterà Marco Mengoni, in gara per l’Italia?

Eurovision 2023: scaletta della finale con Marco Mengoni

La finale dell’Eurovision 2023 andrà in scena a partire dalle ore 20.35 e vedrà l’esibizione degli artisti rappresentanti dei 26 Paesi: 20 sono i finalisti decretati nel corso delle due semifinali, i quali sono andati ad aggiungersi alle cinque nazioni che rappresentano i Big Five (Francia, Germania, Italia, Inghilterra e Spagna) e all’Ucraina.

Per l’Italia ci sarà in gara Marco Mengoni, che si esibirà in una versione unica di Due vite, la canzone con la quale ha vinto al Festival di Sanremo 2033.

Ospite della serata Mahmood: sarà la prima volta che un italiano si esibisce fuori gara ad un Eurovision non organizzato in Italia. Il cantante si cimenterà in una emozionante versione di Imagine, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, aprendo un’esibizione corale chiamata “The Liverpool Songbook” (il canzoniere di Liverpool). Tra gli altri ospiti anche Roger Taylor, il batterista dei Queen e i Kalush Orchestra.

La serata sarà condotta da Hannah Waddingham, Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina. Per l’Italia, invece, il commento sarà affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Ecco la scaletta della serata finale di Eurovision 2023:

Austria – Teya & Salena con Who The Hell Is Edgar? Portogallo – Mimicat con Al coraçao Svizzera – Remo Forrer con Watergun Polonia – Blanka con Solo Serbia – Luke Black con Samo mi e spava Francia – La Zarra con Evidenment Cipro – Andrew Lambrou con Break a Broken Heart Spagna – Blanca Paloma con Eaea Svezia – Loreen con Tatoo Albania – Albina & Familja Kelmendi con Duje Italia – Marco Mengoni con Due vite Estonia – Alika con Bridges Finlandia – Käärijä con Cha cha cha Cechia – Vesna con My Sister’s Crown Australia – Voyager con Promise Belgio – Gustaph con Because of You Armenia – Brunette con Future Lover Moldavia – Pasha Parfeni con Soarele si Luna Ucraina – Tvorchi con Heart of Steel Norvegia – Alessandra con Queen of Kings Germania – Lord of the Lost con Blood & Glitter Lituania – Monika Linkytė con Stay Israele – Noa Kirel con Unicorn Slovenia – Joker Out con Carpe diem Croazia – Let 3 con Mama šč! Regno Unito – Mae Muller con I Wrote a Song