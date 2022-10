Stefano De Martino e Belen Rodriguez: ecco perchè non si mostrano mai insieme in tv

Stefano De Martino sta vivendo uno dei momenti più fortunati della sua vita artistica e privata. Super impegnatissimo in Rai, da una parte, di nuovo impegnato con Belen Rodriguez, dall’altra. In una lunga intervista per Vanity Fair si è raccontato a cuore aperto, spaziando dai successi lavorativi al gossip ed alla sua vita di coppia.

Stefano De Martino si racconta: dal gossip a Belen

L’ex ballerino Stefano De Martino ha scelto di esporsi poco sui social. Questo potrebbe incidere anche su un maggiore interesse dei paparazzi nei suoi confronti? A tal proposito Stefano ha replicato, commentando il gossip oggi:

Il mondo del gossip l’ho vissuto a partire da una decina di anni fa, ed è cambiato tanto nel tempo. Oggi sono così veloci le notizie via social che il mondo dell’editoria e della cronaca rosa, per forza di cose, è molto più blando. Oggi, se non c’è una notizia, ti lasciano in pace. Quando nella tua vita è tutto chiaro e tutti sanno tutto – e nel mio caso non potrebbe essere più vero – non c’è nessun tipo di curiosità a prescindere dal mostrarsi o meno sui social. Anche se, ovviamente, se i fotografi vogliono farti delle foto te le fanno lo stesso.

Da quando è tornato con la ex moglie Belen Rodriguez, Stefano ha scelto di non mostrarsi insieme ed anche a Le Iene in cui è stato ospite, non si sono mostrati davanti alle telecamere. Nel corso dell’intervista ha spiegato qual è il vero motivo:

Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori.

Nulla a che fare, dunque, con la mera scaramanzia: