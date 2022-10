Belen Rodriguez ha lanciato delle frecciatine nei confronti di Antonino Spinalbese? La showgirl argentina ha voluto fare delle precisazioni dopo la forte attenzione nei confronti del padre di sua figlia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Belen lancia frecciatine ad Antonino? La Rodriguez interviene

Proprio dentro la Casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese ha svelato di non voler parlare ulteriormente di Belen: “Non ha senso parlare di lei, è fidanzata e parlare di lei significa metterla in difficoltà. Anche se non stiamo più insieme a me questa cosa dà fastidio. Se volessi metterla in difficoltà andrei da lei, a tu per tu, non lo faccio così davanti a tutti”.

Belen, pochi giorni dopo, ha pubblicato un passaggio di “Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore”, libro di Massimo Recalcati:

La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo (…) Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio (…) si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa.

Molti hanno intravisto una frecciatina ad Antonino.

Successivamente, guardando un film dopo essersi infortunata ad un piede, la Rodriguez ha scritto:

Forse dovrei prendere ogni tanto delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto… Ma il ‘vaff****lo’ (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita.

Seconda frecciatina ad Antonino? Macchè! Ad intervenire ci ha pensato la diretta interessata: