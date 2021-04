Ieri sera Matteo Salvini è stato ospite de Il Maurizio Costanzo Show, parlando anche dell’utero in affitto per le coppie gay, considerandolo un “abominio”. Stefania Orlando, quindi, ha deciso di dire la sua in merito su Twitter.

Chissà perché quando si parla di utero in affitto e madri surrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali, per dire.



Stefania Orlando ha allegato anche delle statistiche di Wikipedia che fanno riferimento proprio a questo aspetto:

Gli italiani mi pongono problemi di salute e lavoro. Non ho voglia di litigare, secondo me Letta ha avuto pessimo gusto a farsi una foto con la felpa di Open Arms. Mi dà più fastidio la divisione su alcuni temi. Io lo ribadisco: per me uno può fare l’amore con chi vuole e dormire con chi vuole, non mi interessa se uno è etero, gay o trans, e se uno insulta, discrimina o aggredisce va in galera come il codice penale già prevede.

Discriminare in base al colore della pelle o dei gusti sessuali è da trogloditi. Ma questo non mi può impedire di pensare che un bimbo abbia bisogno di una mamma e di un papà per venire adottato, e che l’utero in affitto e i bambini in vendita siano un abominio e una follia, senza passare per omofobo o retrogrado. Con i bimbi e con le donne non si gioca. Io vorrei che la donna non fosse in vendita come madre surrogata.