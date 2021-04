Stefania Orlando ospite di Non succederà più in onda su Radio Radio, ha raccontato a Giada Di Miceli come vede le coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip, partendo proprio da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Spazio anche per le considerazioni su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò:

E per quanto riguarda Temptation Island in coppia con il marito Simone Gianlorenzi, svela:

In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Però scusa, lì non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ti dico subito di no. Temptation Island non so. Mi hai un po’ spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve anda’ a cerca’ i problemi quando non ce li ha?