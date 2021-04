Stefania Orlando intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, ha parlato senza filtri della ritrovata intimità con il marito Simone Gianlorenzi una volta uscita fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo 6 mesi di separazione “forzata”.

Quando sono uscita tra me e mio marito c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice.

Non so come spiegare il mio senso di imbarazzo. Nel Grande Fratello Vip si vive una realtà completamente diversa e distaccata. Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri.