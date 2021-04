Stefania Orlando e Tommaso Zorzi lavoreranno insieme? Arriva la risposta

Stefania Orlando intervistata da Giada Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio, ha parlato della sua amicizia con Tommaso Zorzi che prosegue anche fuori dal Grande Fratello Vip che li ha fatti conoscere.

Stefania Orlando parla dell’attuale rapporto con Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi? Secondo me sarebbe in grado di avere un suo show. Che esperienza è stata quella del GF Vip 5? Riuscire ad arrivare sino alla fine non è stato facile, la vittoria di Tommaso è stata giustissima. Ci sono stati due prolungamenti e io ho voluto continuare, perché quando inizio una cosa non mi piace abbandonarla. Il pubblico in ogni televoto mi sosteneva, ho pensato che non potevo deluderlo.

Stefania Orlando ha svelato il suo attuale rapporto con Tommaso Zorzi:

C’è ancora un legame fuori dalla casa molto forte e questo va al di là degli stereotipi, così come l’amore anche l’amicizia non ha età. Si è instaurato un grande feeling che per me è stato fondamentale. Ci vogliamo ancora bene.

E per quanto riguarda il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi, la Orlando confida:

Lo seguo, mi piace, l’ho detto anche in altri contesti è il personaggio del futuro, credo che sia nato per fare questo lavoro. Ha tante qualità, alcune si sono viste altre ancora no, ma credo che la tv conterà molto su di lui. Se lo merita.

Stefania svela se lavorerà con Zorzi a breve: