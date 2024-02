Stef Burns, chi è? L’ex moglie Maddalena Corvaglia e la figlia Jamie

Stef Burns, nato il 26 giugno 1959 a Oakland, California, è un virtuoso chitarrista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della musica rock e fusion.

Stef Burns, l’ex moglie Maddalena Corvaglia e la figlia Jamie

Conosciuto per essere lo storico chitarrista di Vasco Rossi, Burns ha collaborato anche con altre leggende del mondo della musica.

Nel 2024, Burns ha fatto la sua apparizione sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. È stato invitato per accompagnare con la chitarra il gruppo Il Volo, durante la serata dei duetti.

Per l’occasione, il trio ha scelto il celebre brano dei Queen “Who Wants to Live Forever”.

Questa performance ha riscosso grande successo e ha ulteriormente consolidato la reputazione di Burns come uno dei migliori chitarristi del panorama musicale.

Oltre alla sua collaborazione con Il Volo, Burns ha debuttato con una nuova band a gennaio 2023.

Nonostante la sua vita professionale sia ben documentata, Burns tende a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Tuttavia, è noto che è stato precedentemente sposato con Maddalena Corvaglia, da cui si è separato.

La figlia di Stef Burns si chiama Jamie Carlyn Birnbaum. È nata in California l’11 settembre del 2011.

