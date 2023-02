Chi è Stef Burns? L’ex marito di Maddalena Corvaglia è un famoso chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto la figlia Jamie: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”, racconta a Verissimo.

Rapporti oggi tra Maddalena Corvaglia e l’ex marito

A Silvia Toffanin, che le chiede come siano adesso i rapporti con l’ex marito, Maddalena Corvaglia confida: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”.

E sulle pratiche del divorzio che ha affrontato negli Stati Uniti, dove si era trasferita per amore, afferma: “L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”.

Chi è Stef Burns, carriera e figli

Stef Burns, pseudonimo di Stephan Birnbaum, è nato a Oakland il 26 giugno 1959 ed è è un chitarrista statunitense di 63 anni.

Con Maddalena Corvaglia si è sposato il 28 maggio 2011 a Mirandola, in provincia di Modena. Dal loro matrimonio è nata Jamie Carlyn Birnbaum (terza figlia del chitarrista).

Stef e Maddalena si sono separati il 19 gennaio 2017.