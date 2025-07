Tu sì que vales 2025, anticipazioni ufficiali: cosa accadrà

Registrate le prime riprese di Tu sì que vales 2025, arrivano le prime anticipazioni ufficiali.

Tu sì que vales 2025, anticipazioni ufficiali: cosa accadrà

Dopo le registrazioni al Centro Elios di Roma, SuperGuidaTv, in collaborazione con Amici News, ha condiviso le nuove anticipazioni su Tu sì que vales 2025. Il programma tornerà sulla prima serata di Canale 5 subito dopo le vacanze estive. Tra lip-sync spassosi, ospiti celebri e un accordo strategico per chiudere le puntate entro mezzanotte, lo show si preannuncia più fresco e compatto che mai.

Ilaria perché guardi tu si que vales?

Io: pic.twitter.com/9QqIFKrXJF — ilaria ⸆⸉️ (@lanoia13) July 4, 2025

Gli ospiti e i duetti delle prime registrazioni

Nelle prime registrazioni i giudici si sono esibiti in performance memorabili, tanto da far pensare che il vero cuore dello show siano proprio i duetti vocali in playback:

Sabrina Ferilli ha vestito i panni di Miley Cyrus in “Wrecking Ball”, con ironica dedica finale a Maria De Filippi

Paolo Bonolis ha reinterpretato “Se mi lasci non vale”

Luciana Littizzetto ha cantato “Casa mia” di Ghali

Rudy Zerbi in omaggio a Freddie Mercury

E infine, Maria De Filippi si è cimentata in un tributo a Madonna

Ma nella seconda sessione di registrazioni la scena si è arricchita: ogni giudice ha condiviso il palco con un ospite, rendendo l’atmosfera ancora più vibrante:

Sabrina Ferilli & Noemi

Maria De Filippi & Alessia Marcuzzi

Luciana Littizzetto & Nicolò De Devitiis

Paolo Bonolis & Cesara Buonamici

Rudy Zerbi & Romina Power

Un mix di stili, volti noti della musica, televisione e giornalismo pronti a regalarci esibizioni a colpi di playback e tanto divertimento.

Prime serate sotto l’1:00? Niente più nottate in TV

Una delle novità più importanti riguarda la durata: dalla prossima stagione Tu sì que vales finirà intorno alla mezzanotte, una decisione presa da Mediaset in accordo con Maria De Filippi per rendere le serate tv più sostenibili per il pubblico. La strategia? Puntare su puntate più compatte ma in un numero maggiore – 11 contro le 9 dell’anno scorso.