Grande Fratello: la data di inizio, quanto dura e data della finale

Svelata la data di inizio del Grande Fratello di Simona Ventura. La versione nip sarà contenuta ma, si spera, efficace.

Grande Fratello di Simona Ventura, svelata la data di inizio e quanto dura

Ormai manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura. E mentre i preparativi sono già in corso, è arrivata l’indiscrezione tanto attesa: la data di partenza.

A svelarla è stato Lorenzo Pugnaloni, che sui suoi canali social ha riportato un’informazione succosa per tutti i fan del reality: il GF dovrebbe tornare in onda lunedì 15 settembre su Canale 5.

Non solo: secondo quanto anticipato, questa edizione avrà una durata ben definita di 100 giorni, con finale già fissata per lunedì 22 dicembre 2025. Un tempo più “contenuto” rispetto ad alcune edizioni passate, segno che Mediaset sta puntando su una stagione intensa ma più snella, probabilmente per garantire ritmo e coinvolgimento costante.

Per ora non si conoscono ancora i nomi ufficiali dei concorrenti, ma i rumor sulle prime trattative con ex volti noti e personaggi emergenti non mancano. Senza contare il tocco di Simona Ventura, che promette di dare nuova linfa al format.

Restiamo in attesa delle conferme ufficiali da parte della rete, ma intanto segnatevi la data: 15 settembre, ore 21:30, Canale 5.

Il Grande Fratello sta per tornare, e questa volta con una regina della TV al timone.