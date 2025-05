Chiara Ferragni dopo Tronchetti Provera avrebbe un flirt con un famosissimo attore

La vita privata di Chiara Ferragni continua a essere uno degli argomenti più chiacchierati del mondo dello spettacolo. Dopo la separazione da Fedez, l’influencer è finita spesso al centro del gossip. Nei mesi scorsi si è parlato a lungo della sua presunta relazione con Giovanni Tronchetti Provera, mai confermata ufficialmente sui social ma alimentata da più avvistamenti.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la storia con Tronchetti Provera sarebbe ormai giunta al capolinea. Nessun commento da parte di Chiara, che continua a mantenere il massimo riserbo.

Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo: flirt in corso?

A lanciare il nuovo scoop è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Dopo la rottura con Tronchetti Provera, Chiara Ferragni starebbe frequentando Cristiano Caccamo”. Secondo quanto riportato dal giornalista, gli incontri tra i due si sarebbero svolti prevalentemente a casa dell’attore, volto amatissimo dal pubblico televisivo.

Parpiglia racconta anche di aver chiesto conferme a un’amica molto vicina a Caccamo, la quale però avrebbe scelto di non rispondere. Un dettaglio che, secondo i fan, alimenterebbe ulteriormente i sospetti. “Chiara e Cristiano erano già stati avvistati insieme lo scorso giugno. Il rapporto tra i due non si è mai spento”, aggiunge il giornalista.

Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati

Come sempre, è bene prendere queste voci con le dovute cautele. Né Chiara Ferragni né Cristiano Caccamo hanno rilasciato dichiarazioni in merito, e al momento il presunto flirt non trova conferme ufficiali. Le porte restano comunque aperte a eventuali smentite o chiarimenti da parte dei protagonisti.