Lulù Selassié piange a La vita in diretta dopo la sentenza: “Io dipinta come una pazza, cose mai accadute”

Lulù Selassié si difende in tv per la prima volta dopo la condanna per stalking

Il caso di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo resta al centro della cronaca televisiva e non solo. Dopo la sentenza che ha scosso l’opinione pubblica, Lulù ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista esclusiva a La Vita in Diretta.

Lulù Selassié piange a La vita in diretta

Lulù, visibilmente commossa, ha descritto la sua versione dei fatti, sottolineando come questa vicenda l’abbia devastata profondamente. “Queste accuse sono state inventate per dipingermi come una persona che non sono mai stata”, ha dichiarato tra le lacrime. “Non ho mai minacciato né ferito nessuno. Sono stanca di questa sofferenza, non è giusto”.

Ai microfoni della trasmissione di Rai1 ha proseguito:

Diciamo che sono tutte raccontate per dipingermi come una pazza, che insegue una persona o che lo va a minacciare o a picchiare. Cose che non sono mai accadute. Sono stanca di tutto questo e stufa di tutto questo dolore. Non è una cosa bella purtroppo. Solo chi lo vive o comunque ha persone vicino a loro che vivono certe situazioni può capirlo. Sono devastata e comunque molto triste perché non mi aspettavo tutto questo

La relazione tra Lulù e Manuel, nata sotto i riflettori del GF Vip, ha visto un triste epilogo con una denuncia per stalking e una condanna che ha cambiato irrimediabilmente la vita di entrambi. Lulù ha descritto i mesi di depressione, il braccialetto elettronico che ha dovuto indossare, e la lotta quotidiana per far fronte a un’immagine distorta di sé stessa.

Alberto Matano, nel commentare l’accaduto, ha sottolineato la delicatezza della situazione e ha espresso rammarico per eventuali commenti che possano aver ferito le persone coinvolte. La storia di Lulù e Manuel continua a dividere opinioni, ma resta un monito sulla fragilità delle relazioni e il potere delle parole.