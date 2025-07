Ballando con le Stelle 2025, ecco i possibili concorrenti

Ballando con le Stelle 2025: i concorrenti in trattativa per il cast

Il conto alla rovescia è iniziato: tra due mesi esatti Milly Carlucci tornerà su Rai 1 con la 20ª edizione di Ballando con le Stelle. E, come da tradizione, le anticipazioni sul possibile cast stanno già circolando per il web.

I primi nomi in circolazione potrebbero riservare delle sorprese. Ma prima di parlare dei protagonisti “quasi certi”, diamo uno sguardo agli assenti illustri.

Chi ha detto no a Milly Carlucci

Non ci sarà Francesco Totti, nonostante la sua recente partecipazione come ospite allo spin-off Sognando Ballando con le Stelle. Pare che l’ex capitano della Roma abbia gentilmente rifiutato l’invito della conduttrice.

Assente anche Francesca Pascale, che però dovrebbe prendere parte al programma come “ballerina per una notte”, e Chiara Ferragni, il cui nome era circolato nei mesi scorsi ma che, a causa del processo che la vedrà coinvolta a settembre, ha preferito restare lontana dai riflettori televisivi.

Nemmeno Jasmine Carrisi sarà della partita, ma per motivi ben diversi: sembrerebbe infatti in trattativa per partecipare alla versione spagnola dello show, dopo aver già preso parte alla versione georgiana.

I sei nomi più vicini alla pista da ballo: i concorrenti “certi” di Ballando con le Stelle 2025

E ora veniamo ai volti che potrebbero davvero scendere in pista il prossimo autunno. Tra i più probabili:

Rosa Chemical , tra i cantanti più discussi di Sanremo negli ultimi anni e recentemente visto nel ruolo di giudice a Like A Star con Amadeus.

Martina Colombari , ex Miss Italia e volto molto amato dal pubblico.

Piero Marrazzo , giornalista ed ex presidente della Regione Lazio, noto anche per uno scandalo che anni fa fece molto rumore mediatico.

Barbara d’Urso , che da tempo sarebbe nel mirino di Milly. Questa potrebbe essere per lei l’occasione perfetta per tornare in Rai dalla porta principale, conquistando così la prima serata per dieci settimane.

Chanel Totti , la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo il “no” del papà, sembra che la produzione stia puntando sulla secondogenita di casa Totti.

Fabio Fognini, il tennista e marito di Flavia Pennetta, che ha ammesso in una recente intervista l’esistenza di una trattativa in corso.

il confronto tra selvaggia lucarelli e barbara d’urso di stasera è uno dei tanti motivi per cui è meglio guardare ballando con le stelle piuttosto che tu si que vales: io non capirò mai cosa ci trovi la gente in quel programma #BallandoConLeStelle #TuSiQueVales pic.twitter.com/EIovGeBd6W — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) October 5, 2024

Un cast tra musica, gossip e sport

Se questi nomi venissero confermati, Ballando con le Stelle 2025 si prospetta una bella edizione tra artisti pop, volti storici della TV, scandali passati e nuove promesse, lo show del sabato sera targato Milly Carlucci potrebbe riservare sorprese e dinamiche molto interessanti.