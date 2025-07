Chiara Ferragni, il messaggio della figlia Vittoria (FOTO)

Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi social un tenero messaggio inviatole dalla figlia Vittoria.

Il messaggio della figlia Vittoria

L’influencer ha condiviso un momento tenero e inaspettato con i suoi follower. Vittoria, a soli 4 anni, è già in grado di inviare messaggi vocali grazie alla tecnologia. L’imprenditrice digitale ha pubblicato sui suoi social uno screenshot che mostra un messaggio della piccola. Il testo recita: “Mamma sei la più bella del mondo, lo sai, sei come un tesoro. Sei come un cuoricino, lo sai mamma”. Un gesto affettuoso che ha commosso i suoi fan, ma che ha anche sollevato qualche perplessità. Come ha fatto la bambina a scriverlo?

Chiara ha spiegato come Vittoria riesca a inviare questi messaggi: “Vitto ha scoperto i messaggi vocali che si trasformano in messaggi dal loro iPad”. In pratica, la bambina utilizza la funzione che permette di trasformare l’audio in testo, un’opzione che è diventata sempre più comune nei dispositivi Apple.

Dallo screenshot del messaggio si evince anche che il testo è stato inviato da un account chiamato “Vitto e Leo Facetime”, probabilmente un canale attraverso cui i due figli di Chiara e Fedez comunicano con la mamma quando lei è lontana per motivi di lavoro. Un’altra testimonianza di come la famiglia Ferragni cerchi sempre di mantenere un legame stretto nonostante gli impegni professionali.

Un bel momento per chi segue i Ferragnez da tempo e aveva mancanza dei bambini, cresciuti praticamente insieme a tutti i follower (qui per leggere le prime parole di Fedez sui suoi bambini dopo tanto tempo).

Il post ha ricevuto un’ondata di like e cuoricini da parte degli utenti, ma ha anche suscitato qualche critica. In molti si sono chiesti se sia davvero appropriato che una bambina così piccola abbia già accesso a strumenti tecnologici avanzati. Sebbene l’uso della tecnologia tra i bambini sia ormai parte della quotidianità, soprattutto nelle famiglie più esposte sui social, il dibattito sulla sua gestione e sui rischi di un accesso eccessivo resta molto acceso.