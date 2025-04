Tutto su Mariateresa Antonucci, il notaio di The Couple: dove l’abbiamo già vista

Mariateresa Antonucci ha conquistato il pubblico televisivo come il notaio di The Couple – Una vittoria per due, il reality show che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori su Canale 5. Con la sua presenza calma e professionale (ma anche un po’ confusa), Antonucci ha portato una ventata di freschezza al mondo dei reality, diventando rapidamente una figura amata dal pubblico.

Mariateresa Antonucci, chi è davvero: la carriera

Nata sotto il segno della Bilancia il 16 ottobre 1954, Mariateresa Antonucci ha intrapreso un percorso brillante nel campo giuridico, completando i suoi studi in Giurisprudenza negli anni ’70. Dopo aver superato il rigoroso concorso notarile, è stata iscritta al ruolo nel 1985, stabilendosi nel distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia. Oltre ad essere una veterana con oltre 38 anni di esperienza, si è specializzata nei passaggi di proprietà immobiliari e nella costituzione di società, gestendo uno studio principale a Roma e una seconda sede a Monterotondo.

Oltre alla sua carriera notarile, Mariateresa Antonucci ha fatto un’incursione memorabile nel mondo della televisione italiana. Prima del suo ruolo in The Couple, è stata notaio nel programma pomeridiano Casa Castagna, noto per i suoi giochi telefonici coinvolgenti condotti da Alberto Castagna negli anni ’90.

Vita privata e curiosità

Sebbene riservata sulla sua vita privata, Mariateresa Antonucci è ben presente sui social, mantenendo un profilo discreto su Facebook. La sua presenza mediatica è principalmente legata alla sua carriera, distinguendosi come una figura rispettata nel settore immobiliare e societario.

Il debutto di Mariateresa Antonucci in The Couple non è passato inosservato. Le sue esibizioni hanno suscitato discussioni animate sui social, grazie anche alle sue simpatiche gaffe durante le prove, diventando rapidamente un punto di interesse per il pubblico, pur con un pizzico di ironia sui social.