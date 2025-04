“Mi sono innamorato di nuovo di Belen”: le toccanti parole di Antonino Spinalbese a The Couple

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli hanno fatto il loro ingresso nella casa di The Couple con una storia che va oltre la ricerca del premio finale da 1 milione di euro. Questi due concorrenti, uniti dalle sfide del programma, condividono una profonda esperienza di vita che include la separazione dai loro amori passati e l’amore incondizionato per i propri figli.

Antonino Spinalbese commuove a The Couple

Antonino ha raccontato con commozione la sua esperienza di genitore separato e il profondo legame con la figlia Luna Marì. Nel corso della settimana a The Couple, ha aperto il suo cuore riguardo alla sua ex compagna Belen Rodriguez e alla riscoperta di un legame profondo per il bene della figlia.

Ha chiarito che il suo obiettivo non è quello di creare una nuova famiglia, ma di mantenere vivo il legame affettivo con la madre di sua figlia e con la sua famiglia allargata: