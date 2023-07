Alfonso Signorini ha appena commentato tutti gli spoiler che sono usciti in questi giorni in merito alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 8 in partenza dal prossimo 18 settembre su Canale 5.

Signorini commenta gli spoiler sul Grande Fratello Vip 8

Tra le ultime indiscrezioni, proprio Giuseppe Candela ha parlato delle possibili nuove opinioniste del reality show tirando in ballo una ex concorrente del GF Vip:

Voice turn over! Capitolo opinionisti Grande Fratello Mix. Fuori Orietta Berti (direzione Io Canto), in pole position per quella poltrona una ex concorrente: Katia Ricciarelli! Ma davvero non c’era di meglio?

Dopo questa croccante anteprima, ecco che ne arriva un’altra, proprio in mattinata, da parte di Alberto Dandolo:

Chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira…

Signorini, in queste ore, ha condiviso un post con una immagine: “Bla, bla, bla, bla…” aggiungendo: “Quante se ne leggono…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Signorini fa alcuni spoiler